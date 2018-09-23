Избирком Хабаровского края заявил о нарушении Фургалом дня тишины

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Избирком Хабаровского края признал агитационными материалы в пользу кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала, размещённые накануне голосования, решение о мерах в отношении кандидата будет принято после обеда. Об этом сообщил на заседании комиссии в воскресенье утром ее секретарь Оярс Машков.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В бюллетене два кандидата: действующий глава региона Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы Сергей Фургал.

Как сообщил на заседании комиссии в воскресенье утром ее секретарь Оярс Машков, в субботу в избирком поступили несколько жалоб и обращений на размещение материалов с признаками агитации в пользу Фургала. Так, перечислил Машков, в Instagram депутата был размещён видеоролик, на митинге КПРФ в субботу раздавали листовки за Фургала, на плазменной панели на площади Ленина показывали ролик с агитацией, а также появилась статья в похожем по формату на журнал издании.

"Комиссия установила, что ролик в соцсети носит незаконный характер. Комиссии рекомендовано либо вынести кандидату предупреждение, либо рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела. Материалы, размещённые в печатном издании — установлено, что оно не является СМИ и это печатный агитматериал, он содержит агитацию в пользу Фургала. Распространение его недопустимо. Материалы передадут в полицию", — сказал Машков.

По его словам, материалы о раздаче листовок на митинге и о демонстрации ролика на плазменной панели также были направлены в полицию, по ним нужны дополнительные проверки.

Как уточнил секретарь комиссии, ни один из этих материалов не представлялся заранее в избирком, как того требует закон, комментариев в комиссию относительно размещения материалов не поступало, заявлений от кандидата в полицию о взломе его аккаунта также не поступало. "Их размещение в день, предшествующей дню голосования, незаконно", — сказал он.

"Рассмотрение (в избиркоме) решения о внесении Фургалу предупреждения или привлечения его к ответственности пройдёт в воскресенье во второй половине дня", — сказал Машков.