Глава Хакасии уходит в отставку

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что уходит в отставку.

"Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии <…> Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", — говорится в обращении Зимина к жителям региона, опубликованном на официальном портале республиканского правительства.

Зимин возглавлял Хакасию с 2009 года.

Выборы Хакасии

В единый день голосования 9 сентября в Хакасии прошли выборы губернатора. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов. Лидером стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, получивший 44,81 процента, Зимин занял второе место с 32,81 процента.

Второй тур назначили на 23 сентября. За два дня до него, вечером 21 сентября Зимин заявил, что снимает свою кандидатуру. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, к такому решению он пришел, реально оценив свои шансы на победу во втором туре.

Из-за отказа Зимина от участия в выборах второй тур перенесли на две недели, он пройдет 7 октября. Теперь соперником Коновалова должен стать выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место с 11,23 процента голосов.

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