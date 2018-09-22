Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Избирком Хакасии назначил на 7 октября второй тур выборов главы региона, сообщил РИА Новости официальный представитель республиканского избиркома Дмитрий Кирсанов.

В нем будут участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура. По информации республиканской избирательной комиссии, он пошел на этот шаг из-за состоянию здоровья.

"<…> С сегодняшнего дня стартует избирательная кампания", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов девятого сентября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81% голосов, действующий глава Виктор Зимин — 32,42%, представитель "Справедливой России" Андрей Филягин — 11,23%.