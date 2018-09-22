Пушков прокомментировал призыв Китая к США об отмене санкций

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Китай не сможет добиться отмены санкции США из-за покупки им российского оружия. Об этом он написал в своем Twitter.

"Полагаю, призыв Китая к США отменить санкции из-за покупки КНР российского оружия останется без ответа. Для США, как говорится, понты дороже денег", — написал Пушков.

Кроме того, он отметил, что на Китае санкционная политика США "сломает себе зубы", а также добавил, что администрации Дональда Трампа придется сложно с санкциями против всех желающих закупать российское вооружение. Он привел в пример Индию, Турцию и Саудовскую Аравию, которые ведут активные переговоры о покупке комплексов С-400.

Полагаю, призыв Китая к США отменить санкции из-за покупки КНР российского оружия останется без ответа. Для США, как говорится, понты дороже денег, а для Трампа слегка прижать Китай — "дело чести". Придётся Пекину искать более убедительные доводы, чем бесплодные призывы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 сентября 2018 г.

В четверг Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно председатель КНР Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, санкции были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018-го. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).