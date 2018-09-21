Регионы готовы к вторым турам губернаторских выборов, заявили в ЦИК

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Избирательные системы регионов, где в воскресенье состоятся вторые туры на выборах глав субъектов РФ, готовы к проведению голосования, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В воскресенье, 23 сентября, в двух регионах — Хабаровском крае и Владимирской области — состоится второй тур голосования на выборах глав этих регионов. На воскресенье был назначен и второй тур выборов главы Хакасии, однако в пятницу вечером стало известно, что действующий руководитель республики Виктор Зимин, вышедший во второй тур, снялся с выборов в регионе. Как сообщил ранее Булаев, теперь второй тур голосования пройдет в Хакасии через две недели, в нем примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре.

"Естественно, ЦИК достаточно внимательно следит за всем происходящим, на заседаниях ЦИК мы неоднократно заслушивали регионы о готовности к проведению второго тура. И есть понимание, что избирательные системы этих регионов готовы к проведению второго тура голосования по выборам губернатора и глав регионов", — сказал Булаев.

Он отметил, что во все три региона выехали члены Центральной избирательной комиссии — в Хакасии находятся Евгений Шевченко, Валерий Гальченко и Евгений Колюшин, в Хабаровский край вылетели Сергей Сироткин и Майя Гришина, а во Владимирской области в эти дни будет Александр Кинев.