Зюганов рассказал о подготовке КПРФ к выборам в Хакасии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия спокойно готовится ко второму выборов в Хакасии, и отметил, что понимает логику отказа от борьбы действующего главы региона.
"Настрой абсолютно нормальный. Наши (представители – ред.) проехали все районы, люди приходят, их слушают. Мы с большим почтением относимся (к избирателям – ред.). Республика интересная, уникальная", — сказал РИА Новости Зюганов.
Лидер КПРФ отметил, что партия направила в Хакасию "большую группу наблюдателей из соседних регионов". "Но и, видимо, они там посмотрели, замерили. Тем более, Зимин вышел на дебаты с нашим Коноваловым и, по сути дела, проиграл ему дебаты. Стало ясно, что бесперспективные идеи", — пояснил он.
В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.