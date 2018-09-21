Зюганов рассказал о подготовке КПРФ к выборам в Хакасии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия спокойно готовится ко второму выборов в Хакасии, и отметил, что понимает логику отказа от борьбы действующего главы региона.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

"Настрой абсолютно нормальный. Наши (представители – ред.) проехали все районы, люди приходят, их слушают. Мы с большим почтением относимся (к избирателям – ред.). Республика интересная, уникальная", — сказал РИА Новости Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что партия направила в Хакасию "большую группу наблюдателей из соседних регионов". "Но и, видимо, они там посмотрели, замерили. Тем более, Зимин вышел на дебаты с нашим Коноваловым и, по сути дела, проиграл ему дебаты. Стало ясно, что бесперспективные идеи", — пояснил он.

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.