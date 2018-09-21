Политолог объяснил решение Зимина о снятии с выборов в Хакасии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Решение главы Хакасии Виктора Зимина о снятии со второго тура выборов связано с невысоким уровнем доверия избирателей, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.
"Думаю, что это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, результаты первого тура показали, что не слишком высокое доверие избирателей", — сказала Федорова РИА Новости.
"Во-вторых, я думаю, что это решение согласовано с Москвой. И это связано с тем, что власть категорически не хочет повторения приморского сценария, а именно выборов с нарушениями, фальсификациями, скандалами. И здесь для Кремля принципиально важно, чтобы выборы прошли законно, прозрачно и безупречно, а не то, какой именно человек победит", — добавила она.
В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.