Эсеры заявили о готовности к борьбе на выборах главы Хакасии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия" готова к борьбе на предстоящих выборах главы Хакасии, заявил РИА Новости зампред фракции эсеров в Госдуме Михаил Емельянов.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от СР Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы обеспечить товарищу поддержку, и поборемся за победу. Возникает, конечно, вопрос, насколько справедливы по отношению к избирателям выборы, когда уходит с дистанции во втором туре один из кандидатов, по сути, занявший второе место. Но мы готовы к борьбе", — сказал Емельянов.

Филягин заявил РИА Новости в пятницу вечером, что планирует участвовать в выборах и рассчитывает на победу.

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.