Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов губернатора

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин не будет участвовать в выборах губернатора по состоянию здоровья, рассказал председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин.

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, Зимин снял свою кандидатуру с выборов, реально оценив свои шансы на победу во втором туре.

Зимин руководил Хакасией с 2009 года.

Второй тур

Из-за отказа главы региона от участия в выборах второй тур был перенесен: следующее голосование состоится через две недели. В случае если кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин в течение двух дней напишет заявлении об участии, выборы будут назначены на 7 октября.

"Завтра избирком Хакасии на заседании рассмотрит вопрос по заявлению Зимина и предложит кандидату от партии "Справедливая Россия" Андрею Филягину участвовать в выборах. Если в течение двух дней он согласие напишет, то выборы пройдут 7 октября", — рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

В свою очередь, Филягин заверил РИА Новости, что намерен известить избирательную комиссию о своем решении в субботу утром.

"Завтра проснусь и понесу заявление. Настроение хорошее", — рассказал кандидат, занявший на выборах 9 сентября третье место.

Он подчеркнул, что рассчитывает на победу во втором туре. Зампред фракции эсеров в Госдуме Михаил Емельянов подчеркнул, что "Справедливая Россия" готова к борьбе.

Памфилова также отметила, что дополнительных финансовых затрат из-за переноса даты голосования не потребуется.

"Думаю, там все уложится в бюджет", — заявила она.

Первый тур выборов в Хакасии прошел в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Зимин набрал 32 процента голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему более 44 процентов. Так как никто из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, на 23 сентября был назначен следующий тур, в котором Коновалов и Филягин также примут участие.