Собчак считает, что "встряхнула всех" на Евразийском женском форуме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что, наслушавшись не совсем понятных для себя разговоров на Евразийском женском форуме, она своим выступлением постаралась "всех встряхнуть".
"Честно говоря, очень странное было мероприятие, в котором я принимала участие. Всё-таки такой высокий уровень, меня пригласили говорить о медиа и об ответственности медиа в формировании женской повестки, и вместо вот этого разговора почему-то час я слушала о том, как важно транслировать позитивные новости, как много негатива в прессе. И, в общем, для меня, как для журналиста, это настолько странный разговор, что как-то и мне там пришлось выступить и всех встряхнуть", — сказала Собчак в ответ на просьбу рассказать о впечатлениях от участия в женском форуме.
Форум проходил с 19 по 21 сентября. Как ранее сообщила спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко, для участия в нем зарегистрировались представители из 117 стран, около 2 тысяч делегатов.