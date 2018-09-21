Филягин в субботу сообщит избиркому об участии в выборах в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии от "Справедливой России" Андрей Филягин заявил РИА Новости, что намерен отнести в избирательную комиссию заявление о своем согласии в участии в выборах в субботу утром.

В пятницу действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от СР Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

"Завтра проснусь и понесу заявление. Настроение хорошее. Такой вариант (участие в выборах, если выбывает один из кандидатов — ред.) предусмотрен законом, и я оставлял его (вариант — ред.) для себя", — сказал Филягин.

Второй тур выборов главы Хакасии ранее был назначен в республике на 23 сентября после того, как на выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал необходимый процент голосов. Действующий глава кандидат от "Единой России" Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив конкуренту от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Зимин руководил республикой с 2009 года.

На выборах 9 сентября кандидат от "Справедливой России" Филягин занял третье место, набрав 11,23%.