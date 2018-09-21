ЦИК сообщил, когда пройдут выборы в Хакасии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Выборы главы Хакасии пройдут 7 октября, если занявший третье место после первого тура кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин в течение двух дней напишет заявлении о своем согласии в участии в них, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Завтра избирком Хакасии на заседании рассмотрит вопрос по заявлению Зимина и предложит кандидату от партии "Справедливая Россия" Андрею Филягину участвовать в выборах. Если в течение двух дней он согласие напишет, то выборы пройдут 7 октября", — сказал Шевченко РИА Новости.

В пятницу действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием Коновалова и Филягина. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Филягин заявил РИА Новости в пятницу вечером, что планирует участвовать в выборах и рассчитывает на победу.

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.