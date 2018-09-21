Памфилова не боится потерять должность главы ЦИК

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что никогда не держалась за высокий пост и не боится потерять должность главы избирательной комиссии.

"Я никогда не держусь за пост. Смешно было бы мне бояться за кресло какое-то. Это смешно, я этого совершенно не боюсь", — сказала она в интервью РБК, отвечая на вопрос, не боится ли она за свой пост и свое положение.

Глава ведомства отметила, что ранее занимала различные посты на госслужбе, но "никто ни разу и близко пальчиком не погрозил, не помахал".