Филягин будет участвовать в выборах в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Представитель "Справедливой России" Андрей Филягин заявил РИА Новости, что будет участвовать в выборах главы Республики Хакасия.

"Для меня новость так же, как и для вас. У меня есть два дня. Я планирую участвовать. Рассчитываю на победу", — сказал Филягин.

Вечером в пятницу стало известно, что действующий глава Виктор Зимин по состоянию здоровья отказался от участия во втором туре выборов. Второй тур выборов главы Хакасии назначен в республике на 23 сентября после того, как на выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал необходимый процент голосов. Действующий глава кандидат от "Единой России" Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив конкуренту от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Зимин руководил республикой с 2009 года.

На выборах 9 сентября кандидат от "Справедливой России" Филягин занял третье место, набрав 11,23%.