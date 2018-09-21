Памфилова прокомментировала снятие Зимина с выборов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предположила, что причиной снятия Виктора Зимина с выборов в Хакасии могла стать реальная оценка кандидатом своих возможностей.

"Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать", — сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос, почему Зимин снял свою кандидатуру.

Первый тур выборов в Хакасии прошел в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Второй тур голосования был назначен на 23 сентября.