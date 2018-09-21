МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала добиваться наказания организаторов фальсификаций во втором туре выборов главы Приморского края, заявив, что в этом смысле будет "кровожадной".

"Мы обнуляем результаты, но мы не обнуляем всю ситуацию, которая там была", — заявила Памфилова в интервью телеканалу РБК.

Она подчеркнула, что будет настаивать на тщательном разбирательстве. "Вот где мне придется обращаться к президенту за помощью: именно в том, чтобы с его стороны, со стороны администрации была помощь в том, чтобы не было пассивного отношения, чтобы со стороны правоохранительных органов не заматывали эти дела, как у нас по целому ряду регионов есть, а довели все до логического завершения, выявили этих фальсификаторов, преступников и они свое получили", — заявила глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что групповой сговор в целях фальсификации результатов выборов наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. "Да, в этом смысле я буду кровожадной. Потому что это ломает судьбы и бьет по огромному количеству людей, нарушая их права. Я буду кровожадной, я считаю, что в первую очередь должны быть выявлены организаторы этих фальсификаций, выявлены те, кто толкал людей, заставлял людей", — заявила Памфилова, отвечая на вопрос о том, будет ли она "добиваться посадок" фальсификаторов.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.