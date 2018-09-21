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Политика

Памфилова пообещала наказывать фальсификаторов на выборах в Приморье

Сюжет:
Выборы губернатора Приморья (149)
(обновлено: 20:17 21.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фотоПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала добиваться наказания организаторов фальсификаций во втором туре выборов главы Приморского края, заявив, что в этом смысле будет "кровожадной".

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Приморье

"Мы обнуляем результаты, но мы не обнуляем всю ситуацию, которая там была", — заявила Памфилова в интервью телеканалу РБК.

Она подчеркнула, что будет настаивать на тщательном разбирательстве. "Вот где мне придется обращаться к президенту за помощью: именно в том, чтобы с его стороны, со стороны администрации была помощь в том, чтобы не было пассивного отношения, чтобы со стороны правоохранительных органов не заматывали эти дела, как у нас по целому ряду регионов есть, а довели все до логического завершения, выявили этих фальсификаторов, преступников и они свое получили", — заявила глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что групповой сговор в целях фальсификации результатов выборов наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. "Да, в этом смысле я буду кровожадной. Потому что это ломает судьбы и бьет по огромному количеству людей, нарушая их права. Я буду кровожадной, я считаю, что в первую очередь должны быть выявлены организаторы этих фальсификаций, выявлены те, кто толкал людей, заставлял людей", — заявила Памфилова, отвечая на вопрос о том, будет ли она "добиваться посадок" фальсификаторов.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Избирком попросил МВД проверить жалобы на нарушения на выборах в Приморье
Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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