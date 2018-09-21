Зимин снялся с выборов главы Хакасии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов в регионе, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.

Председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин, в свою очерель, пояснил, что действующий глава региона отказался от участия втором туре по состоянию здоровья.

Зимин руководил Хакасией с 2009 года.

Второй тур

По словам Булаева, второй тур выборов пройдет "через две недели".

Первый тур выборов в Хакасии состоялся в единый день голосования девятого сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов. Кандидат от "Единой России" Зимин набрал более 32 процентов голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, который получил почти 45 процентов голосов. Второй тур был назначен на 23 сентября.

Замглавы ЦИК также уточнил, что во втором туре примут участие Коновалов и кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре