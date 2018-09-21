Россия пока не получила ноту Украины о непродлении договора о дружбе

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В МИД РФ пока не получили ноту Киева о намерении не продлевать договор о дружбе между двумя странами, заявил РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Пока нет", — сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, не получили ли в МИД РФ уведомление Киева.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам Украины, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.