Собянин назначил руководителей трех департаментов правительства Москвы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении глав департамента спорта, департамента инвестиционной и промышленной политики и департамента предпринимательства и инновационного развития, созданных ранее в правительстве столицы, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра в пятницу.

Ранее департамент спорта и туризма был реорганизован, на его базе созданы два самостоятельных ведомства. Кроме того, департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы был переименован в департамент инвестиционной и промышленной политики, также был создан департамент предпринимательства и инновационного развития.

"Назначить Гуляева Николая Алексеевича на должность руководителя департамента спорта города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от исполнения обязанностей руководителя департамента спорта и туризма города Москвы", — говорится в документе.

На должность руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Собянин назначил Прохорова Александра Владимировича, бывшего ранее первым заместителем руководителя департамента городского имущества.

Возглавлявший ранее департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин ныне станет руководить новым департаментом предпринимательства и инновационного развития.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о перестановках в столичном правительстве. Так, новым руководителем аппарата мэра и правительства Москвы стала Наталья Сергунина, ранее занимавшая пост вице-мэра по вопросам экономической политики. В свою очередь экс-глава аппарата Анастасия Ракова стала вице-мэром по социальной политике, сменив на посту Леонида Печатникова, который покинул правительство. Новым заммэра по экономике Собянин назначил Владимира Ефимова, до этого руководившего департаментом экономической политики и развития столицы.