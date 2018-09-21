Замминистра транспорта Алан Лушников планирует покинуть пост

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников сообщил, что планирует покинуть свой пост и заниматься музыкой.

В августе источник в отрасли сообщал РИА Новости, что Лушников может покинуть свой пост до начала сентября. Два других источника подтвердили уход Лушникова, но информацией о конкретной дате, когда он покинет Минтранс, не располагали. В пресс-службе Минтранса тогда сообщали РИА Новости, что не комментируют данную информацию, добавив, что Лушников заявление об увольнении не писал.

"Да, я ухожу (с поста замминистра транспорта — ред.). Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта. Но хочу оговориться — решение принимает председатель правительства. Оно уже предложено для принятия", — сообщил Лушников журналистам в пятницу.

Лушников также рассказал, чем планирует заняться после ухода с поста в Минтрансе. "Буду петь", — сказал он.

Лушников курирует в Минтрансе железнодорожный транспорт. Он был назначен на эту должность в феврале 2017 года. До этого был помощником бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича. В мае 2018 года первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса.

В соцсетях есть фото, на которых Лушников стоит во главе музыкального "бэнда". Например, одна из афиш за прошлый год гласит: "В клубе состоится первый концерт нового состава Алана Лушникова и "CtrlBand". Как всегда все в лучших традициях блюза и рок-н-ролла".