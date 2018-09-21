Источник сообщил, кто может стать новым главой ЦНИИмаша

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Генеральным директором головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш может быть назначен и.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Глава ЦНИИмаша Олег Горшков переходит в Роскосмос на должность исполнительного директора по научной и исследовательской работе, ранее в пятницу сообщила госкопорация.

"Ожидается, что на эту должность будет назначен Николай Севастьянов", — сказал собеседник.

Информацию о возможном уходе Севастьянова из Роскосмоса подтвердил другой источник.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий в госкорпорации "Роскосмос".