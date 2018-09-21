Медведев освободил от должности замминистра образования и науки Кузнецову

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замминистра образования и науки РФ Ирину Кузнецову в связи с преобразованием министерства, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин в мае подписал указ о разделении Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
"Освободить Кузнецову Ирину Владимировну от должности заместителя министра образования и науки РФ в связи с преобразованием министерства образования и науки Российской Федерации", — говорится в распоряжении.
Кузнецова занимала свой пост с 2016 года.