Глава ЦНИИмаш Горшков переходит в Роскосмос

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сотрудника которого задержали в июле 2018 года за госизмену, Олег Горшков станет исполнительным директором "Роскосмоса" по научной и исследовательской работе, сообщает в пятницу госкорпорация.

"Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" пригласил руководителя ведущей научной организации ракетно-космической отрасли ФГУП "ЦНИИмаш" профессора, доктора технических наук Олега Горшкова возглавить направление по научной и исследовательской работе Роскосмоса в должности исполнительного директора", — говорится в сообщении.

Ранее сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене. Следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает. На фоне этого в ЦНИИмаш проходила проверка "Роскосмоса", оглашать результаты которой в госкорпорации отказались.

Олег Горшков родился 8 декабря 1959 года в поселке Сарс (Пермская область). В 1983 году окончил с отличием Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "Электроракетные двигатели летательных аппаратов и бортовые энергоустановки". С 1983 по 2012 год работал в ГНЦ РФ — ФГУП "Исследовательский центр имени Келдыша": занимал должности от инженера до начальника отдела электрофизики, с 2002 по 2012 год — главный конструктор двигательного блока коррекции.

С 2012 по 2015 гг. работал в Московском физико-техническом институте в должностях проректора по учебной, а затем – научной работе.

С 21 июля 2015 г. исполнял обязанности генерального директора ЦНИИмаш.

18 декабря 2015 г. был назначен на должность генерального директора ЦНИИмаш.

Прежний глава ЦНИИмаш Александр Мильковский уволился с формулировкой "по собственному желанию" в июле 2015 года. В настоящее время он возглавляет КБ "Арсенал".