Место и время встречи Патрушева и Болтона пока не определены

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Прикидки по месту и времени новой встречи советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева есть, но точного понимания пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Точного понимания пока нет. Определенные наметки существуют, прикидки по месту и по времени, пока я не буду их анонсировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда и где может состояться следующая встреча Болтона и Патрушева.

В августе в Женеве прошли переговоры Патрушева и Болтона. Встреча прошла в закрытом формате в постпредстве США при женевском отделении ООН. С российской стороны в переговорах участвовал также замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Главными темами дискуссии были двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике. Накануне встречи Рябков заявил РИА Новости, что Москва намерена обсудить с американской делегацией несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении РФ. При этом Россия не намерена вступать в дискуссии относительно американских условий по снятию санкций, так как ограничительные меры продолжат вводиться, невзирая ни на какие действия Москвы.

Встреча Болтона и Патрушева проходила в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки.