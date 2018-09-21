В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Приморье

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Четкая позиция ЦИК РФ по ситуации с выборами главы Приморья является красноречивым свидетельством того, что будет "нулевая толерантность по отношению к таким негативным проявлениям" на вторых турах выборов в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области, которые состоятся в воскресенье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Четко заявлена позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления, скажем так, нечистоплотности электоральной не будут допущены, и являются, наверное, самым красноречивым сигналом и свидетельством того, что будет нулевая толерантность по отношению к таким негативным проявлениям", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле опасения, что ситуация с выборами в Приморье может повториться на выборах в еще трех регионах.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее Песков.