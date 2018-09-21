Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку по предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сообщили РИА Новости в правительстве края.

Ранее Шпорт рекомендовал Климову улучшить работу с населением либо передать полномочия тому, кто сможет это сделать.

"По предложению губернатора Шпорта из-за недостаточного внимания к проблемам населения мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку", — сообщили РИА Новости в правительстве.

Климов руководил городом с 2014 года, его полномочия заканчивались в сентябре 2019 года.

Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края, там сосредоточены крупные промышленные предприятия — авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, нефтезавод, ведется выплавка стали, созданы ТОР. Это первый город в России, где реализуется долгосрочный план комплексного социально-экономического развития, в рамках которого будут также построены дороги и социальные объекты.

В первом туре выборов губернатора действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив 0,19% депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября.