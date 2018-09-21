Избирком попросил МВД проверить жалобы на нарушения на выборах в Приморье

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Избирком Приморья обратился в региональное УМВД для проверок по фактам, указанным в жалобах на нарушения во время второго тура выборов главы края, сообщает комиссия.

Отмечается, что комиссия рассмотрела жалобы, связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий.

"По завершению изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями действующего законодательства на досрочных выборах губернатора Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края решила обратиться в управление МВД России по Приморскому краю для проведения соответствующих проверок по доводам, изложенных заявителями в поступивших обращениях", — говорится в сообщении.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О других случаях признания недействительными результатов выборов в России читайте в справке РИА Новости>>