Избирком назвал причины отмены итогов выборов главы Приморья

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Приморья объяснила решение отменить итоги второго тура выборов главы региона отменой результатов на 13 участках в Советском районе Владивостока и нарушениями законодательства, которые могут повлиять на результаты волеизъявление избирателей. Соответствующая информация о решении избиркома опубликована на сайте комиссии.

Отмечается, что разница в количестве голосов избирателей, полученных двумя кандидатами, составила 7 650.

На ряде территорий итоги признаны недействительными.

"Поскольку количество избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования на которых не могут быть учтены избирательной комиссией Приморского края… значительно превышает… разницу в количестве голосов избирателей, полученных кандидатами, включенными в избирательный бюллетень при проведении повторного голосования… результат волеизъявления таких избирателей, будучи опороченным названным выше решением территориальной избирательной комиссией Советского района… повлиял на результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора Приморского края", — говорится в решении.

Кроме того, в комиссию поступило значительное число жалоб на нарушения избирательного законодательства, говорится в сообщении на сайте.

"При установлении итогов повторного голосования… были допущены нарушения законодательства Российской Федерации о выборах, которые также не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей", — отмечается в решении.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О других случаях признания недействительными результатов выборов в России читайте в справке РИА Новости>>