Москалькова рекомендует властям уточнить законодательную формулировку НКО

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендует властям страны уточнить формулировку НКО – иностранных агентов и шире использовать фото- и видеосъемку при проведении правоохранителями процессуальных действий, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Также федеральный омбудсмен предложила "усиливать гарантии законности деятельности правоохранительных органов", в том числе шире использовать фото- и видеофиксацию процессуальных действий, обеспечивать открытость их деятельности.
Кроме того, уполномоченный выступила за установку предельных сроков "содержания лиц под стражей на стадии судебного разбирательства", подчеркнули в аппарате Москальковой.