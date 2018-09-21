Москалькова рекомендует властям уточнить законодательную формулировку НКО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендует властям страны уточнить формулировку НКО – иностранных агентов и шире использовать фото- и видеосъемку при проведении правоохранителями процессуальных действий, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

"Основываясь на анализе работы национального института защиты прав человека, накопленного со времени проведения второго цикла универсального периодического обзора Российской Федерации, уполномоченный рекомендует властям России… уточнить законодательную формулировку "некоммерческая организация, выполняющую функции иностранного агента", — заявила Москалькова на 39 сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Также федеральный омбудсмен предложила "усиливать гарантии законности деятельности правоохранительных органов", в том числе шире использовать фото- и видеофиксацию процессуальных действий, обеспечивать открытость их деятельности.

Кроме того, уполномоченный выступила за установку предельных сроков "содержания лиц под стражей на стадии судебного разбирательства", подчеркнули в аппарате Москальковой.