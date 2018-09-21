Министр здравоохранения Пермского края подал в отставку

Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму. Архивное фото

Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму. Архивное фото

ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев подал в отставку, сообщается на сайте регионального минздрава.

"Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал заявление об увольнении по собственному желанию министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение об уходе с поста министра Матвеев принял в связи с тем, что ему поступило предложение о работе в другом регионе. Исполнять обязанности министра здравоохранения Пермского края будет первый замминистра Шамиль Биктаев.

До своего назначения главой минздрава Пермского края Матвеев занимал пост первого заместителя. В регион он прибыл в середине 2017 года из Кировской области, где ранее занимал пост вице-премьера. После выборов губернатора в Пермском крае, которые прошли в сентябре прошлого года, Матвеева повысили — он стал региональным министром здравоохранения, сменив на этом посту Вадима Плотникова.