Министр здравоохранения Пермского края подал в отставку

ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев подал в отставку, сообщается на сайте регионального минздрава.
"Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал заявление об увольнении по собственному желанию министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева", — говорится в сообщении.
До своего назначения главой минздрава Пермского края Матвеев занимал пост первого заместителя. В регион он прибыл в середине 2017 года из Кировской области, где ранее занимал пост вице-премьера. После выборов губернатора в Пермском крае, которые прошли в сентябре прошлого года, Матвеева повысили — он стал региональным министром здравоохранения, сменив на этом посту Вадима Плотникова.