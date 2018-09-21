Избранный губернатор ЯНАО утвердил состав правительства региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил состав регионального правительства, сообщается в пятницу на сайте правительства ЯНАО.

"Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление №100-ПГ "О составе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа". В сформированном главой региона правительстве — 11 человек, это высший исполнительный орган власти автономного округа", — говорится в сообщении.

Список заместителей по сравнению с началом июня, когда Артюхов утвердил состав правительства Ямала, являясь врио главы региона, практически не претерпел изменений.

Согласно сообщению, должность вице-губернатора осталась за Ириной Соколовой, первым замглавы региона вновь назначен Алексей Ситников. Остальные семь заместителей также сохранили места в правительстве автономного округа. К ним добавился Андрей Воронов, который, по информации из открытых источников, ранее занимал пост замглавы администрации Нового Уренгоя, курируя в муниципалитете вопросы ЖКХ и жилищного строительства.

Артюхов был избран губернатором округа по итогам голосования в заксобрании 9 сентября, в тот же день он вступил в должность, став в 30 лет самым молодым руководителем субъекта РФ.