Песков назвал темы прошедшего совещания Совбеза

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности вопросы безопасности российских военных в Сирии, итоги состоявшихся 9 сентября в России выборов, сотрудничество с Белоруссией и ряд других тем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На повестке дня была тема повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после катастрофы российского Ил-20 близ базы "Хмеймим", — сказал пресс-секретарь.

"Состоялся также обмен мнениями о результатах выборов в России, прошедших 9 сентября", — добавил он.

"Участники совещания также проговорили вопросы российско-белорусского сотрудничества в контексте подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу в Сочи", — сказал Песков.

"Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России", — заключил он.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.