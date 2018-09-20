Генсовет ЕР поддержал кандидатуру Высокинского на пост мэра Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Генсовет партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру Александра Высокинского на должность главы Екатеринбурга, сообщил в четверг департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"Президиум генерального совета всероссийской партии "Единая Россия" утвердил решение о поддержке зарегистрированного кандидата на должность главы Екатеринбурга Александра Высокинского для избрания екатеринбургской городской думой. Решение за подписью секретаря генерального совета Андрея Турчака направлено в свердловское региональное отделение партии "Единая Россия", — говорится в сообщении.

В четверг региональный политсовет поддержал кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга.

"Александр Геннадьевич — опытный, компетентный управленец, отлично знаком с экономикой города, участвовал в разработке стратегического плана развития Екатеринбурга, многое сделал для его реализации. Сейчас курирует вопросы экономического и территориального развития муниципалитетов, важнейшее направление — продвижение заявки Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025", — цитируются в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Глава региона отметил, что "выборный цикл завершился, но начинается новый этап, еще более ответственный, – ежедневная, вдумчивая, кропотливая работа на благо Екатеринбурга и его жителей".

"Благодарю за поддержку, которую вы оказали мне. На государственной службе я работаю давно. Во многих ситуациях мы с вами тесно взаимодействовали и не раз подставляли свое плечо друг другу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, нам предстоит много работы по развитию Екатеринбурга, и успех этой работы будет во многом зависеть от поддержки депутатов", — процитировал департамент информполитики слова Высокинского.

Ранее конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение депутатам седьмого созыва екатеринбургской городской думы трех кандидатов на пост главы города – кроме замгубернатора Высокинского, это заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Двадцать пятого сентября состоится заседание думы, на котором будут избираться руководящие органы и глава Екатеринбурга из предложенных кандидатур. До осенних выборов обязанности мэра исполняет зампредседателя думы Виктор Тестов.

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