Политологи заявили, что КПРФ может не повторить триумфа в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Решение избиркома Приморья об отмене результатов выборов губернатора обнуляет ситуацию, и возглавить регион сейчас может любой, при этом нет гарантии, что коммунисты повторят свой триумф второго тура, а ключевой загадкой остаётся кандидатура от ЕР, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обнуляем ситуацию

Как рассказала РИА Новости политолог, эксперт центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева, решение избиркома об отмене результатов выборов вполне ожидаемое.

"Им мы обнуляем ситуацию. То, что случилось с избирательным процессом, избирательной кампанией, а главное, с подсчётом голосов, дискредитирует и работу избиркома, и демократический институт у нас в регионе… То, что избирком последовал рекомендации ЦИК, это каким-то образом спасёт ситуацию, потому что при сложившейся ситуации, при протестном голосовании сообщество раскололось, и мы не можем понимать, что на самом деле происходит с избирателями — они поставлены в совершенно невозможные условия", — сказала политолог.

По ее словам, если волеизъявление народа случилось, оно должно иметь выражение в итогах, а те итоги, которые предварительно подвел избирком, нелегитимны, отметила Коломейцева.

"Новые выборы значат, что мы начинаем все заново. И все желающие кандидаты смогут поучаствовать при прохождении соответствующих процедур. Кого ждать на выборах — сейчас это как гадание на кофейной гуще. Если так случится, что ЕР поставит не очень сильного кандидата, а то, что это не будет Тарасенко — почти 100% вероятность, если новый кандидат не будет лидером общественного мнения в Приморье, я сомневаюсь, что ему удастся одержать победу", — сказала Коломейцева.

"Сейчас в обществе сохраняется недоверие, а рейтинг Ищенко взлетел просто до такого уровня, которого никто не мог ожидать. Сейчас ключевой неизвестной является кандидат от партии власти. Это не обязательно должен быть местный лидер. Такого лидера в Приморье, кто бы мог за три месяца активно продвинуться, наверное, нет. И в любом случае обсуждать какую-то кандидатуру очень рано", — добавила собеседница.

Триумф не повторить

Как рассказал РИА Новости политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков, вероятно, на выборах в декабре коммунисты решат повторить свой триумф, но нет гарантий, что это получится.

"Но встаёт вопрос: сегодня он есть, а к декабрю все может измениться. Думаю, что повторить триумф у них не получится. Если Тарасенко сохранит пост врио губернатора, то возможно два расклада. Или он пойдёт на выборы, но в этом случае ему нужно будет очень сильно постараться, чтобы вернуть доверие. Или определят другого кандидата от ЕР. Если это будет "варяг", то ему придётся доказать, почему люди должны голосовать за него. Если местный — он должен быть очень влиятельной фигурой", — сказал Бурлаков.

По его словам, если назначат новую фигуру на место Тарасенко в регионе, то это произойдёт в ближайшее время.

"Времени очень мало. Кандидату придётся войти в курс дел и ещё убедить людей голосовать за себя. Местному же будет проще включиться в ситуацию. Вариантов здесь много, и все они обсуждаемые", — отметил политолог.

В пресс-службе администрации Приморья ранее сообщили, что пока Тарасенко остается в должности врио губернатора региона.