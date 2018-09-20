В Госдуме сформировали комиссию по контролю за доходами депутатов и этике

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Госдуме на пленарном заседании в четверг приняли три постановления о создании комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, утверждении состава комиссии и положения о ней.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Депутат ГД Отари Аршба занимал пост главы первой комиссии, депутат Наталья Поклонская возглавляла вторую.

Согласно принятым постановлениям, в Госдуме упразднены комиссия по вопросам депутатской этики и комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД. При этом создана комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Новая комиссия формируется на основе принципа пропорционального представительства фракций (11 – от "Единой России", 4 – от КПРФ, 4 – от ЛДПР, 2 – от СР). Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в сессию.

Согласно положению о комиссии, ее председатель может иметь по одному первому заместителю и одному заместителю от каждой фракции. При этом председателем комиссии, первым заместителем, заместителем председателя комиссии не могут быть избраны председатели комитетов ГД, иных комиссий ГД и их заместители.

Главой новой комиссии Госдумы по этике и доходам стал Отари Аршба, ранее президиум фракции "Единая Россия" решил выдвинуть его кандидатуру на этот пост.

Первыми заместителями председателя комиссии стали Иван Квитка (ЕР), Николай Рыжак (СР), Елена Строкова (ЛДПР), Казбек Тайсаев (КПРФ). Заместителями председателя комиссии – Николай Иванов (КПРФ), Александр Карелин (ЕР), Олег Николаев (СР) и Данил Шилков (ЛДПР).