В ЛДПР предложили Поклонской возглавить новую комиссию в Госдуме

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в нижней палате комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей, которую возглавит депутат от "Единой России" Наталья Поклонская.

"Мы предлагаем, особенно учитывая последние кадровые изменения, кадровые перестановки, объединение комиссий, создать в Госдуме комиссию, которая будет… следить за тем, как депутаты Госдумы соблюдают свои обязанности. И в качестве руководителя этой комиссии, по крайней мере, я, подчеркиваю, как рядовой депутат, предлагаю человека, который среди нас отработал огромное количество времени, возглавляя также достаточно важную комиссию. Я считаю, что эту комиссию должна возглавить Наталья Владимировна Поклонская", — сказал Власов в ходе пленарного заседания в четверг.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Депутат ГД Отари Аршба занимал пост главы первой комиссии, а Поклонская возглавляла вторую.