Тарасенко считает решение об отмене итогов выборов в Приморье правильным

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде.

"Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов — это честно", — приводит слова Тарасенко пресс-служба главы региона. Он подчеркнул, что "пришел в край работать, а не заниматься интригами".

В пресс-службе администрации Приморья сообщили, что пока Тарасенко остается в должности врио губернатора региона.

Кандидаты в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию ЦИК по проведению в Приморье новых выборов.