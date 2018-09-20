В Приморье отменены результаты выборов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Приморского края признала недействительными итоги второго тура выборов губернатора. Из 13 человек 12 проголосовали за это решение, один — против. Новые выборы должны состояться не позже чем через три месяца.
В крайизбиркоме отметили, что получили более 200 жалоб на нарушения в ходе голосования, из них 115 касались подкупа избирателей.
Решение краевой комиссии прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.
"Я считаю, что это нормально, поскольку у нас доводы очень убедительные", — сказала она РИА Новости.
По закону повторные выборы должны состояться через три месяца — не позднее 16 декабря. В них могут участвовать как уже баллотировавшиеся на пост губернатора кандидаты, так и новые. Дату выборов назначит законодательное собрание края.
"Грубое вмешательство"
Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября, в нем участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко.
Оба кандидата обвиняли друг друга в фальсификации протоколов и подали в Центризбирком более 70 жалоб. По итогам анализа этих жалоб ЦИК выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса и рекомендовал краевому избиркому признать результаты выборов недействительными.
Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, речь идет о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросах бюллетеней. Кроме того, данные об итогах голосования по некоторым участкам были введены в ГАС "Выборы" с задержкой в 10-12 часов.
Краевой главк Следственного комитета начал проверку по фактам нарушений на выборах.
Ищенко готовит иск
Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет обжаловать решение крайизбиркома об отмене выборов.
"Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения", — сказал он.
При этом он снова повторил, что готов участвовать в повторных выборах, если КПРФ примет такое решение.
"Если мне партия доверит, то я буду участвовать во всех выборах, даже в выборах президента", — сказал Ищенко журналистам.
Врио губернатора Андрей Тарасенко пока не выразил мнения по поводу решения крайизбиркома. Накануне он высказывал сомнения, но потом все же заявил, что будет участвовать в новых выборах.
При этом Тарасенко останется временно исполняющим обязанности главы региона, пока не выберут нового губернатора.