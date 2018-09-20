В Приморье отменены результаты выборов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Приморского края признала недействительными итоги второго тура выборов губернатора. Из 13 человек 12 проголосовали за это решение, один — против. Новые выборы должны состояться не позже чем через три месяца.

"Решение принято. Нужно подписать протокол", — сказала председатель комиссии Татьяна Гладких.

В крайизбиркоме отметили, что получили более 200 жалоб на нарушения в ходе голосования, из них 115 касались подкупа избирателей.

Решение краевой комиссии прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.

"Я считаю, что это нормально, поскольку у нас доводы очень убедительные", — сказала она РИА Новости.

Глава ЦИК пояснила, что основной довод для такого решения заключается в том, что в сложившейся ситуации адекватно зафиксировать и отразить мнение избирателей Приморского края было невозможно.

По закону повторные выборы должны состояться через три месяца — не позднее 16 декабря. В них могут участвовать как уже баллотировавшиеся на пост губернатора кандидаты, так и новые. Дату выборов назначит законодательное собрание края.

"Грубое вмешательство"

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября, в нем участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко.

После публикации первых итогов голосования Тарасенко опережал соперника почти на 30 процентов, но затем Ищенко вышел вперед с отрывом в семь процентов. После подсчета 99,03 процента протоколов Тарасенко вновь обогнал Ищенко, причем разрыв между ними составлял всего 0,5 процентного пункта. По итогам обработки ста процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55 процента голосов, а Ищенко — 48,06 процента. При этом избирком Советского района Владивостока отменил итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Оба кандидата обвиняли друг друга в фальсификации протоколов и подали в Центризбирком более 70 жалоб. По итогам анализа этих жалоб ЦИК выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса и рекомендовал краевому избиркому признать результаты выборов недействительными.

Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, речь идет о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросах бюллетеней. Кроме того, данные об итогах голосования по некоторым участкам были введены в ГАС "Выборы" с задержкой в 10-12 часов.

Краевой главк Следственного комитета начал проверку по фактам нарушений на выборах.

Ищенко готовит иск

Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет обжаловать решение крайизбиркома об отмене выборов.

"Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения", — сказал он.

Он настаивает, что результаты выборов надо отменить только на участках, где выявлены нарушения. Для отмены их в целом, по его словам, нарушения должны быть выявлены на 25 процентах участков. "Нарушения были обнаружены только на 30 участках, это не 25 процентов", — заявил Ищенко.

При этом он снова повторил, что готов участвовать в повторных выборах, если КПРФ примет такое решение.

"Если мне партия доверит, то я буду участвовать во всех выборах, даже в выборах президента", — сказал Ищенко журналистам.

Врио губернатора Андрей Тарасенко пока не выразил мнения по поводу решения крайизбиркома. Накануне он высказывал сомнения, но потом все же заявил, что будет участвовать в новых выборах.

При этом Тарасенко останется временно исполняющим обязанности главы региона, пока не выберут нового губернатора.