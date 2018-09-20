Тарасенко останется врио главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Андрей Тарасенко останется врио губернатора Приморья пока не будет выбран новый глава, сообщил журналистам в четверг во Владивостоке член центральной избирательной комиссии Сиябшах Шапиев.

"Он остается же пока, остается исполнять обязанности, пока другой не избран. Он остается в своей должности", — сказал Шапиев.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья. Избирательная комиссия Приморья приняла решение признать голосование недействительным.