Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники главка СК по Приморскому краю приступили к проверкам по фактам нарушений на выборах губернатора, сообщил РИА Новости представитель следственного управления.

"Если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений", — сказал он.

Накануне Центризбирком рекомендовал краевой избирательной комиссии признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Как отмечает ЦИК, анализ жалоб, полученных во время второго тура, выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросах бюллетеней и пообещала обратиться в правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября, в нем участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. После публикации первых итогов голосования Тарасенко опережал соперника почти на 30 процентов, но затем Ищенко вышел вперед с отрывом в семь процентов. После подсчета 99,03 процента протоколов Тарасенко вновь обогнал Ищенко — всего на 0,5 процентных пункта. По итогам обработки ста процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55 процента голосов, а Ищенко — 48,06 процента. Оба кандидата подали несколько десятков жалоб, в которых обвиняли друг друга в фальсификации протоколов.

Если крайизбирком отменит итоги второго тура, то будут назначены новые выборы губернатора. По закону они должны состояться через три месяца — не позднее 16 декабря.