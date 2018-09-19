Выборная эпопея в Приморье: крайизбирком решит судьбу голосования в четверг

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК РФ и избирком Приморского края получили свыше 70 жалоб от кандидатов на губернаторское кресло Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко. ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов. Крайизбирком вынесет решение по этому поводу в четверг. Оба участника второго тура губернаторской гонки обещают сразу после этого объявить о своих намерениях бороться за должность главы Приморья.
Свыше 70 жалоб
В среду в Приморском крае начала работу прибывшая туда комиссия ЦИК РФ. Ожидается, что она проверит многочисленные жалобы обеих сторон на нарушения во втором туре выборов главы края как во Владивостоке, так и в районах Приморья. Каждый из кандидатов передал представителям ЦИК свои материалы, фиксирующие нарушения. Комиссия пробудет в регионе, предварительно, 2-3 дня.
Она также сообщила, что во втором туре выборов губернатора Приморья были случаи подкупа избирателей, принуждение к голосованию, вбросы бюллетеней, а данные по ряду участковых избирательных комиссий об итогах голосования были введены в ГАС "Выборы" с задержкой в 10-12 часов. Кроме того, в справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.
Представители территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока заявили о блокировке работы комиссии при подсчете голосов сторонниками кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко.
Памфилова предупредила, что ЦИК РФ все материалы по нарушениям передаст в правоохранительные органы.
Никакого третьего тура
"Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили", — сказала Памфилова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого назначили третий тур.
Она также отметила, что новые выборы губернатора в Приморье пройдут при участии новых кандидатов, уточнив, что в гонку могут включиться и участвовавшие кандидаты.
Секретарь региональной избирательной комиссии Наталья Камаева сообщила РИА Новости, что итоговое решение по признанию или отмене результатов выборов главы Приморья краевой избирком примет в четверг.
В Кремле поддержали позицию Центризбиркома по проведению новых выборов главы Приморья. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритетности чистоты и справедливости выборов.
"То, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИК, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин, и на чем он, собственно, всегда настаивал, поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — сказал Песков.
КПРФ против
В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "на сегодня победителем Приморского края является Ищенко".
Сам Ищенко также не согласен с возможной отменой результатов выборов, считает их состоявшимися.
Кроме того, КПРФ настаивает на тщательном расследовании ситуации на выборах.
Песков сообщил, что Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, информации о каких-то иных кадровых решениях пока нет. Тарасенко, несмотря на высказываемые им сомнения, все же заявил, что намерен принять участие в новых выборах. Позже стало известно, что окончательное решение он примет после заседания краевой избирательной комиссии, которое состоится в четверг.
Ищенко же, протестующий против отмены результатов второго тура, сказал, что решение о его участии в следующих выборах примет партия. Он также рассказал, что ждет рассмотрения всех своих жалоб в ЦИК и решений крайизбиркома, после чего сделает заявление о своем участии.
Отмена – правильный вариант
Эксперт отметил, что закон позволяет в случае установленных нарушений отменить выборы. Поскольку разрыв между кандидатами в Приморье маленький, а "нарушения были с обеих сторон", отмена результатов голосования – самый правильный вариант, считает он.
"Не надо выяснять эти все отношения или выводить людей на какие-то площади и доказывать, что кто-то прав, а кто-то не прав, потому что свечку никто не держал, и каждая сторона будет своё говорить. Есть комиссии, есть представители ЦИК, есть правоохранительные органы, суды, в конце концов", — отметил Матвейчев.