В ЦИК разъяснили порядок проведения повторных выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Повторные выборы в Приморье, в случае признания недействительными результатов выборов главы региона, должны пройти не позднее, чем через 3 месяца, это будет новая кампания, речи о некоем "третьем туре" не идет, рассказала РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.

"Это будут повторные выборы. Не позднее, чем через три месяца должны быть проведены", — сказала Гришина.

На просьбу уточнить, как в этот период до выборов будет осуществляться руководство регионом, она отметила, что это вне компетенции выборного законодательства. "Собственно говоря, все остается, как до выборов, то есть ситуация продолжается такая, как была до выборов", — сказала Гришина в ответ на просьбу прояснить вопрос о том, кто будет временно исполнять обязанности главы региона.

Секретарь ЦИК также разъяснила, что используемый в СМИ оборот "третий тур" в отношении предстоящих повторных выборов не стоит понимать в прямом смысле. "Это чисто в публицистическом стиле", — уточнила она.

Гришина подтвердила, что речь идет о новой избирательной кампании, а не о проведении повторно второго тура между двумя кандидатами. Она уточнила, что, согласно закону, сроки такой избирательной кампании по повторным выборам могут быть сокращены на одну треть. "Но тут — как решит орган, который назначает выборы", — отметила она.

На вопрос о том, кто должен будет назначить в этом случае повторные выборы в регионе, собеседница агентства пояснила, что это задача законодательного органа субъекта, оговорившись, что такой вывод она делает, исходя из своего понимания избирательного кодекса Приморского края.

"Как я понимаю избирательный кодекс Приморского края, закон говорит, что это орган, указанный в (региональном) законе. А в законе Приморского края сказано: орган, который по закону обязан назначать выборы, то есть вообще выборы, это законодательный орган", — пояснила Гришина.

Кандидаты в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию ЦИК по проведению в Приморье новых выборов. Тарасенко остается временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, информации о каких-то иных кадровых решениях пока нет, подчеркнул он.