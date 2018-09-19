Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть, заявила Памфилова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть, сейчас обнулили все итоги голосования, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили",- сказала Памфилова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, почему нельзя было просто пересчитать голоса кандидатов, вместо этого назначили третий тур.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.