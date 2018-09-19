Памфилова предложила коллегам съездить в регионы, где пройдут вторые туры

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила своим коллегам по возможности съездить в регионы, где в это воскресенье должны пройти вторые туры губернаторских выборов.

"Я рада если все наши члены ЦИК, у кого есть возможности, разъедутся по трем регионам (где пройдут вторые туры выборов – ред.)… ЦИК таким десантом обеспечит абсолютную защиту прав избирателей", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Второй тур выборов назначен на 23 сентября в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.