От чиновников, вмешивающихся в выборы, надо избавляться, заявила Памфилова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Необходимо выявлять и избавляться от чиновников, которые применяют административный ресурс на выборах, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

"Надо выводить за ушки на солнышко всех нерадивых чиновников законодательной, исполнительной власти, которые привыкли за счет административного ресурса, скажем, вылезать или за счет авторитета президента. Вот они целый год то по заграницам, то свои дела решают, забывают о людях, не занимаются их конкретными делами, потом наступают выборы — они вспоминают: ага, надо-то голоса собрать в свою пользу", — сказала Памфилова в эфире телеканалу "Россия 1".

"Вот такие (чиновники) не умеют с людьми работать, которые привыкли на админресусре выезжать, давят людей — вот от таких надо избавляться", — подчеркнула она.