Эксперт прокомментировал возможную отмену итогов выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Отмена результатов выборов в Приморье – это самый правильный вариант, глава ЦИК Элла Памфилова доказала свою объективность и независимость, считает профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

"Памфилова выполнила свою функцию, лишний раз доказав свою объективность, независимость", — сказал Матвейчев РИА Новости.

Эксперт отметил, что закон позволяет в случае установленных нарушений отменить выборы. Поскольку разрыв между кандидатами в Приморье маленький, а "нарушения были с обеих сторон", отмена результатов голосования – самый правильный вариант, считает он.

"Не надо выяснять эти все отношения или выводить людей на какие-то площади и доказывать, что кто-то прав, а кто-то не прав, потому что свечку никто не держал, и каждая сторона будет своё говорить. Есть комиссии, есть представители ЦИК, есть правоохранительные органы, суды, в конце концов. Они за это деньги получают", — отметил Матвейчев.

В среду ЦИК России заявил о грубом вмешательстве в выборы в Приморье с применением админресурса. ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Ранее секретарь региональной избирательной комиссии Наталья Камаева сообщила РИА Новости, что итоговое решение по признанию или отмене результатов выборов главы Приморья примет краевой избирком.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.