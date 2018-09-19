Памфилова пообещала отменять итоги голосования при нарушениях на выборах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова пообещала беспощадно отменять итоги голосования при нарушениях на выборах.

"Я еще раз хочу сказать, мы никому не позволим перечеркнуть усилия огромного количества порядочных профессиональных людей, перечеркнуть всю нашу работу. Поэтому будем беспощадно отменять выборы, не дай бог, если такое случится в Хакасии, в Хабаровском крае или во Владимирской области. Если, не дай бог, кто-то попытается, спрятавшись за юбки, трусливые мерзавцы, которые пытаются организовывать фальсификации, а сами прячутся потом, давят на этих женщин, учительниц в комиссиях и уходят от ответственности. А они как стрелочники потом идут по уголовной, по административной статье. Вот мы этого не допустим больше, мы будем всегда находить организаторов", — заявила Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".

Второй тур выборов в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области назначен на 23 сентября.