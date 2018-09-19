Памфилова не обсуждала с Путиным рекомендации по итогам выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным рекомендации по отмене итогов выборов в Приморском крае.

"По таким вопросам я президента не беспокою",- сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос, согласовывала ли она с главой государства рекомендации ЦИК по выборам в Приморье.

В среду ЦИК России заявил о грубом вмешательстве в выборы в Приморье с применением админресурса. ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Ранее секретарь региональной избирательной комиссии Наталья Камаева сообщила РИА Новости, что итоговое решение по признанию или отмене результатов выборов главы Приморья примет краевой избирком.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.