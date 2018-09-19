Спикером ульяновского заксобрания стал кандидат от "Единой России" Малышев

САМАРА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва на первом заседании в среду утвердили кандидатуру Валерия Малышева на должность председателя парламента, за него проголосовали 22 депутата из 36.
"Большинством голосов был избран Малышев Валерий Васильевич, 22 голоса у него, 14 – у Гибатдинова", — сказал председатель счетной комиссии Алексей Ярков.
Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли 9 сентября в единый день голосования по смешанной системе. Половина депутатов (18 человек) была избрана по спискам, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители четырех партий: "Единая Россия" — 17 мест, КПРФ — 14, ЛДПР – четыре, "Коммунисты России" — одно.