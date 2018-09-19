Спикером ульяновского заксобрания стал кандидат от "Единой России" Малышев

САМАРА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва на первом заседании в среду утвердили кандидатуру Валерия Малышева на должность председателя парламента, за него проголосовали 22 депутата из 36.

Ранее Малышев был выдвинут на пост спикера региональным отделением "Единой России". Фракция внесла его кандидатуру на первом заседании парламента региона нового созыва. КПРФ предложила на должность председателя Айрата Гибатдинова, ЛДПР и "Коммунисты России" своих кандидатов не выдвигали.

"Большинством голосов был избран Малышев Валерий Васильевич, 22 голоса у него, 14 – у Гибатдинова", — сказал председатель счетной комиссии Алексей Ярков.

Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли 9 сентября в единый день голосования по смешанной системе. Половина депутатов (18 человек) была избрана по спискам, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители четырех партий: "Единая Россия" — 17 мест, КПРФ — 14, ЛДПР – четыре, "Коммунисты России" — одно.