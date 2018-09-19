Новые выборы главы Приморья могут назначить до середины декабря

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. До середины декабря могут быть назначены и проведены новые выборы главы Приморья, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Если комиссия поддержит наши рекомендации, то могут быть до конца года выборы, в течение трех месяцев… Законодательное собрание региона должно назначить сроки (проведения выборов. – Прим. ред.), которые должны быть в течение трех месяцев", — сказала она.

"Будут назначены выборы, и где-то крайний срок, если я правильно все посчитала, то в середине декабря уже, если законодательное собрание назначит выборы… Значит, в середине декабря могут пройти выборы, если выберут, то будет новый губернатор", — сказала Памфилова журналистам.